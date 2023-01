BNXT League - Anvers bat Mons 79-62 et revient à hauteur d'Ostende juste derrière le leader Charleroi

(Belga) Anvers a dominé Mons-Hainaut 79-62 mardi soir à la Lotto Arena en match de la phase domestique belge de la BNXT League de basket. Les Renards menaient 29-35 à la pause avant de céder 50-27 dans les deux derniers quarts.

Chaque membre du duo américain Brandon Anderson et Spencer Butterfield a inscrit 15 points pour les Anversois Après ce 5e succès consécutif, et le 5e en six matchs joués à domicile, les Giants remontent à la 3e place, à hauteur d'Ostende (2e), avec 22 points en 13 rencontres juste derrière Charleroi premier avec 24 points (14 m.). Mons-Hainaut se retrouve 7e avec 20 points en 14 matchs. (Belga)