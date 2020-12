Bois de la Cambre - Le boucle sud partiellement rouverte dans une semaine; nouveau test en vue selon Ph.Close

(Belga) La boucle sud du Bois de la Cambre sera partiellement rouverte dans les deux sens d'ici une semaine. Un nouveau test sera mené lorsque le télétravail ne sera plus obligatoire, a annoncé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) en fin de séance du conseil communal. Selon le bourgmestre, la Ville de Bruxelles, les communes d'Uccle, de Watermael-Boitsfort, et d'Ixelles, ainsi que la Région bruxelloise ont adopté cette formule de compromis, lundi après-midi.

Le test rencontre, selon Philippe Close en grande partie les orientations du plan régional "Good Move" et l'avis récent du tribunal dans ce dossier. Il prévoit la mise à double sens des avenues de Boitsfort et du Brésil ainsi que l'aménagement à cet endroit d'une piste cyclable bidirectionnelle. Ces deux avenues seront toutefois fermées au trafic du 15 juillet au 15 août. Il a également été décidé lors de la réunion de lundi après-midi de lancer un marché public pour désigner un bureau d'études encadrant la phase de test, mais en intégrant dans le jury des représentants des communes d'Uccle, de Watermael-Boitsfort et d'Ixelles. Il est également demandé aux zones de police compétentes de s'accorder sur la manière d'effectuer les comptages du trafic. Le comptage ne commencera que lorsque le télétravail ne sera plus obligatoire. "J'espère que l'on pourra comparer les différentes situations d'ici la fin de l'année prochaine", a encore dit Philippe Close, aux conseillers communaux de la Ville réunis lundi soir en grande partie en vidéoconférence. (Belga)