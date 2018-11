Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 se distingue grâce à arGEN-X, ING et Telenet

(Belga) La nouvelle progression de Wall Street jeudi à l'ouverture n'empêchait pas les voisins du BEL 20 de terminer partagés et peu modifiés alors que notre indice vedette se distinguait avec un bond final de 1,63 pc à 3.503,26 points.

Quinze de ses éléments étaient teintés de vert alors que GBL (79,98) se démarquait par une chute de 2,68 pc. Il était par contre dopé par l'envol de 13,69 pc de arGEN-X (79,70), le bond de 5,65 pc de ING (11,07) après des résultats supérieurs aux attentes et, le rebond de 4,06 pc de Telenet (44,62) qui avait perdu 6,46 pc la veille. Les poids-lourds AB InBev (67,23) et Engie (11,97) étaient en hausse de 3,21 et 1,66 pc, KBC (60,94) se contentant d'un mieux de 0,07 pc alors que Ageas (44,18) cédait de justesse 0,07 pc. Solvay (101,05) s'appréciait de 0,40 pc et Umicore (42,17) de 1,39 pc tandis que UCB (74,14) concédait 0,05 pc, Nyrstar (1,59) terminant au même niveau que la veille. Proximus (22,95) progressait de 1,77 pc avec un écart nul pour Orange Belgium (15,86). Bekaert (19,56) et Aperam (31,16) regagnaient 2,62 et 3,52 pc, Galapagos (93,36) s'appréciant de 2,93 pc alors que Bpost (13,35) reperdait 0,45 pc. Ontex (16,93) cédait de justesse 0,06 pc alors que Colruyt (51,54) terminait 0,43 pc plus haut, Sofina (172,80) progressant de 2,25 pc. Hors indice, Hamon (0,41) avait rebondi de plus de 32 pc sur un carnet de commandes bien fourni avant de confirmer un regain de 24,6 pc. Kinepolis (48,35) était positive de 1,9 pc, D'Ieteren (35,62) et Melexis (61,10) de 1,9 et 5,1 pc. Agfa-Gevaert (3,98) et EVS (20,25) gagnaient 0,8 et 3,1 pc supplémentaires, Sioen (22,10) et Greenyard (8,36) progressant de même de 3 et 3,7 pc, Barco (103,40) de 2,8 pc. Celyad (23,94) et IBA (16,99) bondissaient de 8,7 et 9,2 pc en compagnie de Oxurion (4,99) qui gagnait 5,2 pc, MDxHealth (1,81) et Eckert-Ziegler (8,95) remontant de 4,1 et 4,7 pc. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1405 USD, contre 1,1374 dans la matinée et 1,1335 la veille. L'once d'or gagnait 16,35 dollars à 1.231,20 dollars et le lingot se négociait autour de 34.730 euros, en progrès de 250 euros. (Belga)