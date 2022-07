Brésil : Bolsonaro officiellement candidat à sa réélection

(Belga) Le président brésilien Jair Bolsonaro a été officiellement déclaré candidat du Parti libéral (PL) de droite pour les élections présidentielles de début octobre lors de la convention du parti à Rio de Janeiro dimanche. Le général et ancien ministre de la défense Walter Souza Braga Netto sera le candidat du PL pour la vice-présidence.

Selon le dernier sondage Datafolha, réalisé en juin, l'ex-président de gauche Lula, fondateur du Parti des travailleurs (PT), obtiendrait au premier tour 47% des suffrages, loin devant M. Bolsonaro (28%). Les conseillers du président sortant lui recommandent de se concentrer sur des propositions économiques et sociales, comme diminuer les prix des carburants ou renforcer les aides sociales, et d'abandonner les controverses dont il est coutumier comme, par exemple, ses attaques contre le système de vote électronique brésilien. "(Les urnes électroniques), c'est une de ses obsessions qui n'apporte pas de voix", a confié à l'AFP un des collaborateurs qui a travaillé sur son discours. L'équipe de campagne de M. Bolsonaro s'efforce en outre d'"adoucir" son image et de le montrer moins colérique et plus détendu, ce que reflète en partie le slogan "O Capitao do Povo" (Le Capitaine du peuple), utilisé pour le rassemblement de dimanche, accompagné d'une photo du président souriant. (Belga)