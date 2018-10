Brésil: Bolsonaro progresse encore dans les sondages

(Belga) Le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne Jair Bolsonaro a encore creusé son avance en tête des intentions de vote, dans un nouveau sondage publié jeudi, à trois jours du premier tour.

Selon l'institut Datafolha, M. Bolsonaro est crédité de 35% des intentions de vote, soit une progression de trois points par rapport au sondage de mardi du même institut. Il devance de 13 points le candidat de gauche, Fernando Haddad, qui progresse très légèrement à 22%. Mardi, l'écart était de 11 points entre les deux candidats avec 32% pour M. Bolsonaro et 21% pour M. Haddad. Les deux favoris restent largement devant le troisième, Ciro Gomes (centre gauche), qui stagne à 11%. Au second tour, Datafolha donne le candidat d'extrême droite vainqueur contre Fernando Haddad (44% contre 43%), un résultat qui reste sujet à la marge d'erreur de 2 points de pourcentage. Jair Bolsonaro était déjà donné vainqueur lors du précédent sondage de l'institut, à 44% contre 42%. Dans le même temps, la proportion d'électeurs excluant de voter pour les deux favoris reste stable : à 45% pour M. Bolsonaro, ex-capitaine de l'armée, nostalgique de la dictature militaire (1964-1985) ; à 40% pour M. Haddad, propulsé candidat du Parti des travailleurs (PT) à la place de l'ex-président Lula, incarcéré et déclaré inéligible. Ce sondage a été diffusé peu avant le dernier débat télévisé de la campagne, retransmis par TV Globo, la plus grande chaîne du pays, auquel Jair Bolsonaro ne participera pas, invoquant des raisons de santé, après avoir été poignardé début septembre lors d'un bain de foule. (Belga)