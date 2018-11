Brésil: dix morts, quatre disparus dans un glissement de terrain près de Rio

(Belga) Dix personnes ont été tuées samedi par un glissement de terrain survenu à Niteroi, près de Rio de Janeiro, et quatre autres sont portées disparues, a-t-on appris auprès des autorités.

Neuf maisons et un restaurant de Niteroi, localité située dans le district de Piratininga, ont été détruits à l'aube de samedi par la chute d'un pan de la colline Boa Esperança. Dans la soirée, onze personnes avaient pu être sauvées, dix corps avaient été découverts et quatre personnes étaient toujours portées disparues, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la Défense civile. De plus, trois personnes blessées étaient hospitalisées. "Il a beaucoup plu ces deux derniers jours, avec une situation de vigilance particulière pour Niteroi, où il avait été recommandé aux habitants de se diriger vers des lieux sûrs", a déclaré sur la chaîne Globo News Roberto Robadey, chef des pompiers de l'Etat de Rio de Janeiro. Les pompiers et la police militaire de Rio de Janeiro, qui ont déployé au total quelque 200 personnes sur le site du glissement de terrain, ont travaillé toute la journée pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres, avec l'aide d'habitants de Niteroi. Les recherches se poursuivaient dans la nuit de samedi à dimanche sous la lumière de projecteurs alimentés par des générateurs électriques. (Belga)