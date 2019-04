Brésil: faible affluence au Congrès pour recevoir les indigènes

(Belga) Plusieurs centaines d'indigènes brésiliens en costumes traditionnels ont reçu jeudi un accueil réservé au Congrès à Brasilia, où peu de parlementaires étaient présents pour écouter leurs doléances.

Les leaders de tribus autochtones ont tout de même fait entendre leurs revendications au droit à la terre, face à l'expansion des activités minières et agricoles défendue par le président d'extrême droite Jair Bolsonaro. "Si nous ne gardons pas la tête haute, le gouvernement va continuer à piétiner nos droits", a lancé Lindomar Terena, membre de la Coordination des peuples indigènes du Brésil (APIB). À la chambre basse, une séance spéciale été organisée à l'appel de Joenia Wapichana, la première indigène élue députée. Ils ont également été reçus par le président du Sénat Davi Alcolumbre et participé par la suite à une séance en hommage aux peuples autochtones. Les indigènes ont demandé aux parlementaires de rejeter une des mesures les plus controversées du début de mandat de Jair Bolsonaro, qui a retiré à la Funai, organisme public chargé des questions indigènes, ses attributions en matière de démarcation des terres. Cette responsabilité a été confiée au ministère de l'Agriculture, totalement acquis à la cause de l'agro-négoce. Il a pris cette décision par le biais d'une "mesure provisoire", sorte de décret à effet immédiat, mais dont l'application définitive doit être approuvée par le Congrès. Mais les revendications ont trouvé peu d'écho: dans chaque chambre, le nombre d'indigènes était très largement supérieur à celui des parlementaires. "Certains parlementaires s'intéressent peu à la question indigène. Nous vivons un moment difficile pour les peuples autochtones de notre pays à cause des prises de position de ce gouvernement", a déclaré à l'AFP Rogério Carvalho, sénateur du Parti des Travailleurs (gauche). Ces cérémonies au Congrès entraient dans le cadre du rassemblement annuel "Camp de la terre libre" ("Acampamento Terra Livre"), qui a débuté mercredi et rassemble près de 4.000 personnes jusqu'à vendredi dans la capitale brésilienne.