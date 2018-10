Brésil: Gomes ne donne aucune consigne de vote pour le 2e tour

(Belga) Ciro Gomes, arrivé en troisième position au premier tour de la présidentielle au Brésil, a indiqué samedi qu'il ne donnerait aucune consigne de vote dans le duel du 2e tour entre la gauche et l'extrême droite.

M. Gomes, candidat du centre gauche (PDT) au 1er tour, où il était arrivé en 3e position avec 12,5% des voix, n'a appelé à voter ni en faveur du candidat du Parti des travailleurs (PT), Fernando Haddad, poulain de l'ex-président Lula, ni celui d'extrême droite, Jair Bolsonaro, grand favori. "Bien sûr, tout le monde préférerait que, avec mon style, je prenne parti et que je participe à la campagne, mais je ne veux pas le faire pour une raison très pratique que je ne veux pas dire maintenant", a déclaré M. Gomes dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, sans donner plus de précision. "Parce que, si je ne peux pas aider, c'est que je ne veux pas gêner", a ajouté celui que les simulations des sondages d'avant-premier tour présentaient comme le seul capable de battre Jair Bolsonaro dans un duel final. Quelques jours après le premier tour du 7 octobre, où Jair Bolsonaro est arrivé nettement en tête avec 46% des voix, le PDT, réuni à Brasilia, avait déclaré "son appui critique à la candidature de Haddad pour éviter la victoire des forces les plus réactionnaires (...) et la déroute de la démocratie". Mais Ciro Gomes, absent du pays pendant la campagne du 2e tour et rentré vendredi soir dans son fief de Fortaleza (nord-est), n'a participé à aucun meeting. Il s'agit d'un coup dur pour le candidat du Parti des travailleurs, qui n'a pas réussi à mobiliser les principaux partis du centre autour de sa candidature, face à la tentation de l'extrême droite. Selon les derniers sondages, le candidat d'extrême droite est crédité de 56% des intentions de vote dimanche, contre 44% pour le candidat du PT.