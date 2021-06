Brésil: le président Bolsonaro condamné à 108 dollars d'amende pour non port du masque

(Belga) Le président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné samedi à une amende de cent huit dollars pour avoir participé sans masque ni mesures sanitaires à une manifestation de motards dans l'État de Sao Paulo.

Des milliers de motards ont participé samedi au rassemblement "Accélérons pour le Christ" à Sao Paulo. Le président d'extrême droite a pris la tête du cortège avec un casque ouvert et sans masque, en violation de la réglementation de l'État. Les autorités de l'Etat de Sao Paulo ont indiqué qu'elles avaient infligé une amende de 552 reais (environ 108 dollars) à M. Bolsonaro, à son fils Eduardo, membre du Congrès, et au ministre des Infrastructures, Tarcisio Gomes, pour ne pas avoir porté de masque et ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale lors du rassemblement. (Belga)