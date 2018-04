Brésil: Lula peut-être à quelques heures de la prison

(Belga) L'ex-président brésilien Lula pourrait dès samedi se retrouver dans une cellule de 12 mètres carrés, commençant à purger une lourde peine de prison pour corruption, mais il est resté vendredi soir retranché pour la nuit parmi ses fervents partisans, au siège d'un syndicat, près de Sao Paulo. Luiz Inacio da Silva ne s'est pas rendu, vendredi, à la police fédérale de Curitiba, comme le lui avait demandé la justice, mais a laissé ses avocats négocier avec les autorités les conditions de son arrestation.

L'ancien président a prévu d'assister samedi matin à une messe en hommage de son épouse défunte l'an dernier. Condamné à 12 ans et un mois de prison pour corruption et blanchiment, Lula, âgé de 72 ans, aurait manifesté l'intention de se présenter aux autorités à l'issue de cet office catholique, selon le site du journal Estado de S. Paulo. Mais il pourrait tout aussi bien jouer la montre en essayant de gagner quelques jours, dans l'espoir que sa défense obtienne satisfaction après un énième recours. "Une discussion est en cours entre la police et les avocats de l'ex-président. L'idée est d'éviter que le juge ordonne son arrestation, ce qui compliquerait la situation. Rien n'est joué pour l'instant", a indiqué vendredi un député du Parti des Travailleurs (PT), Carlos Zarattini. S'il est arrêté dès samedi, Lula se retrouvera derrière les barreaux d'une cellule de 12 mètres carrés avec toilettes et douche privatives, au siège de la Police fédérale de Curitiba, à priori avant un transfèrement. Le juge Sergio Moro, qui a émis jeudi soir un mandat de dépôt à l'encontre de Lula, a expliqué que la cellule de Curitiba avait été spécialement prévue en raison du statut d'ex-chef d'Etat de Lula, "à l'écart des autres prisonniers, sans aucun risque pour son intégrité morale ou physique". Les avocats du favori à la prochaine élection présidentielle se sont tournés une nouvelle fois vers la Cour suprême (STF) vendredi pour une ultime requête toujours en cours d'examen. Même en prison, Lula pourrait techniquement s'enregistrer comme candidat à la présidentielle d'octobre. C'est la justice électorale qui trancherait in fine sur son éligibilité.