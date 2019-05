Brésil: Lula va demander la semi-liberté

(Belga) L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, incarcéré pour corruption depuis avril 2018, a affirmé vendredi qu'il allait demander le régime semi-ouvert auquel il devrait avoir droit dans quelques mois après avoir vu sa peine réduite.

"Je vais le demander. Je veux rentrer à la maison. Ceci dit, s'il faut pour cela que j'abandonne la lutte pour ma défense, je n'ai aucun problème à rester ici", a dit l'ex-chef de l'Etat (2003-2010). Lula s'exprimait dans un entretien pour plusieurs médias dont la diffusion est prévue prochainement, et dont de courts extraits ont été publiés vendredi sur le blog du journaliste qui l'a mené. Il s'agit de sa deuxième interview depuis que le Tribunal supérieur de justice du Brésil (STJ) l'a autorisé à parler à la presse il y a deux semaines. Le STJ avait réduit la peine de Lula, de 12 ans et un mois de prison à huit ans et 10 mois. Cette décision devrait permettre un aménagement de la peine de l'icône de la gauche latino-américaine, qui pourrait bénéficier d'un régime semi-ouvert à partir de septembre ou octobre, selon des juristes. Le leader historique du Parti des travailleurs (PT) est tombé dans les filets de l'enquête "Lava Jato" (Lavage express) autour du gigantesque scandale de corruption lié à l'entreprise pétrolière étatique Petrobras. Incarcéré depuis avril 2018 à Curitiba (sud), l'ex-président avait été condamné en deuxième instance pour avoir bénéficié d'un triplex à Guaruja (littoral de l'Etat de Sao Paulo, sud-est) de la part d'un groupe de BTP en échange de contrats avec Petrobras. Il s'est toujours dit innocent et victime d'une persécution politique afin d'empêcher la gauche de revenir au pouvoir. Il a par ailleurs été condamné en février à une autre lourde peine de prison, de 12 ans et 11 mois, par un tribunal de première instance pour avoir fait financer des travaux dans une autre propriété, également en échange de son intercession dans des contrats. Le cours judiciaire de cette affaire pourrait compromettre l'octroi d'un régime semi-ouvert à Lula en octobre: s'il était condamné d'ici là en deuxième instance, il ne sortirait plus de prison. Lula est mis en cause au total dans une demi-douzaine d'affaires. Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, farouche ennemi de la gauche, avait souhaité à Lula de "pourrir en prison", promettant une lutte sans merci contre la corruption en arrivant au pouvoir en janvier. (Belga)