Brésil: manifestations de soutien à Lula, en prison depuis un an

(Belga) Plusieurs milliers de sympathisants de l'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ont manifesté dimanche à Curitiba (sud) devant la prison où il est incarcéré depuis un an pour corruption.

Dans une lettre lue par la présidente du Parti des Travailleurs (PT) Gleisi Hoffmann, l'ancien président (2003-2010) de 73 ans affirme une nouvelle fois que sa condamanation est "injuste" et que sa candidature à la présidentielle d'octobre dernier a été invalidée pour l'empêcher de revenir au pouvoir. Dans la matinée, ses partisans s'étaient rassemblés à une station de bus avant de défiler jusqu'au siège de la police fédérale de Curitiba, où Lula est emprisonné, aux cris de "Liberté pour Lula". Les manifestants - 10.000 selon les organisateurs, 3.000 à 5.000 selon la police militaire de l'Etat de Parana - ont aussi scandé des slogans hostiles à l'actuel président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro. Des manifestations similaires onté été organisées dans d'autres villes du Brésil, dont Sao Paulo et Belo Horizonte. Lula a été condamné il y a un an à une peine de 12 ans et un mois de prison, qu'il purge dans une cellule de 15 mètres carré située au quatrième étage du siège de la police fédérale. Chaque matin, une poignée de militants qui campent devant ce siège crient en direction de sa fenêtre : "Bonjour président Lula! ". Lula est accusé d'avoir accepté des avantages en nature de la part d'entreprises du bâtiment en échange de faveurs dans l'attribution de marchés publics liés à la compagnie d'Etat Petrobras. Depuis son incarcération, le 7 avril 2018, il n'est sorti de prison que deux fois, l'une d'elles début mars pour assister aux obsèques de son petit-fils. (Belga)