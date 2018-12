Brésil: un homme tue 4 personnes dans une cathédrale avant de se suicider

(Belga) Un homme a ouvert le feu mardi dans la cathédrale de Campinas, une ville située près de São Paulo, dans le sud-est du Brésil, tuant quatre personnes avant de se suicider, ont rapporté les autorités locales.

Le tireur, qui a fait usage de deux armes, dont un pistolet de calibre 38, a également blessé trois autres personnes. "Un homme a tiré de façon aléatoire sur les personnes qui se trouvaient sur les lieux, jusqu'à l'intervention des policiers militaires, qui ont fait feu sur lui, avant qu'il ne se donne la mort", a indiqué le secrétariat à la Sécurité de Sao Paulo. "En plus du tireur, quatre personnes sont mortes et quatre ont été blessés", a ajouté le texte. Les images de la télévision Globonews ont montré le cadavre du tireur à l'intérieur de la cathédrale, vêtu d'un jeans et d'un t-shirt bleu, un pistolet à la main et un autre à la ceinture. D'après le site d'informations G1, l'homme a fait irruption dans le lieu de culte vers 13h00 (16h00 HB), en pleine messe. Après avoir tiré une vingtaine de fois en direction des fidèles, il s'est tué devant l'autel. "La cathédrale reste fermée le temps de l'enquête de la police (...) Nous comptons sur vos prières en ce moment de profonde douleur", a indiqué le diocèse de São Paulo sur Facebook. "La plupart des victimes sont des personnes âgées, il a tiré sur toutes ces personnes innocentes. C'est une grande tragédie", a affirmé un policier au micro de Globonews. Le Brésil est un des pays les plus violents au monde, avec un nombre record de 63.880 homicides en 2017, soit 30,8 homicides pour 100.000 habitants. Une moyenne trois fois supérieure aux 10 pour 100.000 considérés par l'ONU comme le seuil de violence endémique. D'après l'ONG Forum de sécurité publique, 70% de ces homicides ont été commis par arme à feu. Le président élu d'extrême droite Jair Bolsonaro, dont l'investiture aura lieu le 1er janvier, a obtenu 55% des suffrages fin octobre en proposant entre autres de libéraliser le port d'armes, très restreint selon la législation actuelle. (Belga)