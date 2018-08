Brésil: une femme blessée par une balle perdue dans un hôpital

(Belga) Une femme a été blessée samedi par une balle perdue dans un hôpital où elle était soignée, dans l'une des banlieues de Rio de Janeiro les plus touchées par la violence criminelle, a annoncé la police brésilienne.

La femme de 61 ans "a été blessée par un tir samedi matin dans l'enceinte d'un hôpital de la ville de Niteroi", précise un communiqué de la police nationale de Rio. Blessée au visage par une balle perdue, elle se trouvait dans un état stable mais risquait selon ses proches de perdre totalement ou partiellement la vue. Son fils a déclaré à la chaîne de télévision G1 qu'elle était hospitalisée depuis 18 jours dans l'établissement, où elle se remettait d'une intervention chirurgicale. G1 a diffusé une photo du trou laissé par la balle perdue dans la vitre d'une fenêtre de l'hôpital. Plusieurs zones urbaines à proximité de Rio sont touchées quotidiennement par des violences avec des échanges de tirs entre la police et des groupes de narcotrafiquants. De nombreux passants, qui se trouvent souvent loin des fusillades, sont blessés par des balles perdues. Un rapport publié cette semaine a indiqué que le taux d'homicides au Brésil avait atteint un niveau record, avec plus de sept assassinats par heure, et un total de près de 64.000 homicides en 2017. (Belga)