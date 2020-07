Brussels Airlines - Ecolo-Groen demande que le ministre des Finances présente l'accord au parlement

(Belga) Le groupe Ecolo-Groen demande mardi que le ministre des Finances Alexander De Croo (Open Vld) présente au Parlement les détails de l'accord entre le gouvernement et le groupe Lufthansa au sujet du sauvetage de Brussels Airlines.

"À ce stade, les conditions associées à ce sauvetage restent floues, en particulier en ce qui concerne les nécessaires contreparties sociales et environnementales", font remarquer les écologistes. "S'il est positif que Lufthansa, maison mère de Brussels Airlines, intervienne à hauteur de 170 millions d'euros, les conditions liées au prêt de 290 millions d'euros octroyé à l'entreprise par le gouvernement fédéral restent trop floues", soulignent les députés Gilles Vanden Burre et Dieter Van Besien. "Quelles garanties sociales et environnementales ont été négociées par le gouvernement? Y a-t-il un objectif clair de réduction d'émissions de CO2? Y a-t-il des engagements forts à restructurer le secteur au niveau européen, à revoir la fiscalité sur le kérosène ou à réduire les vols de courte distance? ", ont-ils demandé. Le groupe écologiste estime qu'Alexander De Croo doit faire la clarté sur tous ces aspects et sur l'ensemble des détails de l'accord avec Lufthansa. Ecolo-Groen demande donc qu'il vienne présenter l'ensemble de l'accord au parlement dès cette semaine. "Il est en effet normal que le ministre De Croo vienne s'expliquer au parlement sur un dossier de cette ampleur, avec des conséquences sociales et environnementales majeures, mobilisant 290 millions d'euros d'argent public", estiment Gilles Vanden Burre et Dieter Van Besien. "Il est important qu'un engagement financier d'une telle importance soit justifié face au parlement et fasse l'objet d'une décision formelle de celui-ci", ont-ils conclu. (Belga)