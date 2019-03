Bruxelles: 170 clients de l'hôtel Sofitel évacués en raison d'un incendie

(Belga) L'hôtel Sofitel de Bruxelles, situé sur l'avenue de la Toison d'Or, a dû être évacué dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'un incendie qui a occasionné un important dégagement de fumée, a indiqué à Belga le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw. Une personne a été emmenée à l'hôpital.

En tout, 170 clients de l'hôtel ont dû quitter les lieux. L'incendie a été signalé aux services d'urgence vers 3h20 du matin. L'incendie, depuis lors maîtrisé, s'est déclenché dans la cuisine de l'établissement située au premier étage. La proximité d'une cage d'escalier a provoqué une propagation rapide de la fumée dans l'hôtel de luxe. Un client a été retrouvé inconscient et a été emmené à l'hôpital. D'autres personnes sont victimes d'intoxication à la fumée et ont été soignées sur place. "Le feu est sous contrôle", ont assuré les pompiers. Ces derniers "mesurent la toxicité dans le bâtiment afin que les clients puissent aller récupérer leurs effets personnels". Selon M. Derieuw, la fumée et l'eau ont provoqué des dégâts et il est donc peu probable que les clients puissent rester dans leur chambre ce mercredi. L'intervention des pompiers a provoqué la fermeture de l'avenue de la Toison d'Or à la circulation, entre la place Louise et la Porte de Namur en direction de Basilique, indique Bruxelles-Mobilité sur Twitter. (Belga)