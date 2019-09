Bruxelles augmente les primes à la stérilisation des chats et des chiens domestiques

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert, lundi soir, au renforcement des primes à la stérilisation des animaux domestiques. La prime à la stérilisation des chats est augmentée, passant de 25 à 50 euros pour les mâles, et de 50 à 75 euros pour les femelles. Elle est étendue à celle des chiens (100 euros pour les mâles; 150 pour les femelles).

La décision prise à l'initiative de l'échevine Zoubida Jellab (Ecolo), vise à réduire l'agressivité de certains chiens, et à lutter plus efficacement contre l'abandon des animaux, encore fort présent dans la capitale. "Soulager les femelles et calmer les mâles, cela peut aussi être un projet politique", a ironisé l'échevine, intervenant dans les échanges à propos de cette décision. Dans l'opposition, le MR s'est abstenu, non qu'il conteste la démarche visant à faire connaître l'obligation régionale, depuis 2017, de faire stériliser les chats domestiques et d'en augmenter la prime, et d'encourager de recourir à celle des chiens, mais parce qu'il aurait voulu une communication plus ciblée de la mesure. (Belga)