Bruxelles dispose d'une nouvelle représentation économique et commerciale à Rabat

(Belga) Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le secrétaire d'Etat régional en charge du Commerce Extérieur Pascal Smet ont inauguré jeudi, en début de soirée, à Rabat, le nouveau poste d'attaché économique et commercial de la Région bruxelloise implanté dans le quartier d'affaires de la capitale marocaine.

Le rôle de ce représentant sur place de hub.brussels, l'agence pour l'accompagnement de l'entreprise illustre les pas accomplis par les deux capitales dans leur coopération active depuis deux décennies. Dans le contexte d'un accord renouvelé mercredi pour cinq années de plus, les deux Régions-capitales sont appelées à développer et renforcer leurs relations commerciales. De l'aveu du secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, le développement des relations commerciales avec le Maroc est une priorité. L'ouverture d'un poste à Rabat concrétise la volonté d'offrir un service sur mesure aux entreprises bruxelloises désireuses d'exporter vers le Maroc. "Notre région a de nombreux liens avec le Maroc. Avec l'ouverture de ce bureau, notre attaché économique veillera à ce que les entreprises bruxelloises soient mieux accompagnées et représentées dans la capitale marocaine. Il travaillera également pour attirer des investissements à Bruxelles", a déclaré le ministre-président bruxellois. D'après les experts de hub.brussels, les relations économiques et commerciales avec le Maroc représentent un potentiel de croissance appréciable et ne reflètent, à l'heure actuelle, pas l'intensité des relations humaines et politiques existant entre les deux pays - le Maroc était classé 42ème client de la Belgique en 2020. Leur proximité géographique et linguistique est un atout supplémentaire pour faciliter les échanges. Le bureau de hub.brussels a été conçu comme une vitrine pour les produits et entreprises bruxelloises. Il sera occupé par François De Vrije, le Conseiller économique et commercial bruxellois anciennement en poste à Dublin, à Londres puis à Paris. (Belga)