Bruxelles et Anvers parmi les 200 villes les plus embouteillées au monde

(Belga) Anvers et Bruxelles sont respectivement les 94e et 154e villes sur les 220 les plus embouteillées du monde, selon une étude publiée mardi par le cabinet d'analyses spécialisé dans l'automobile connectée Inrix. Bruxelles arrive même en 15e position en termes de temps perdu en moyenne par habitant dans les embouteillages aux heures de pointe en 2018 (195 heures). Les Anversois ont, eux, perdu en moyenne 141 heures dans les files l'année dernière.

C'est à Bogota que les habitants perdent le plus de temps dans ces embouteillages aux heures de pointe (272 heures), juste devant Rome (254) et Dublin (246). Huit villes sur le top 10 sont d'ailleurs situées en Europe. La ville la plus embouteillée du monde en 2018 restait Moscou, le podium étant ensuite complété par Istanbul, Bogota, Mexico City, Sao Paulo et Londres. Paris quant à elle occupe la 16e place. Le classement des 220 villes les plus embouteillées du monde se conclut avec Waterloo, au Canada. En 2018, la vitesse moyenne dans le centre-ville de Bruxelles était de 11,3 km/h. Inrix a analysé la situation sur les routes dans plus de 200 villes, réparties dans 38 pays. (Belga)