Bruxelles: fermeture des tunnels Montgomery et Georges-Henri suite à des travaux

(Belga) A Bruxelles, les tunnels Montgomery et Georges-Henri en direction Meiser ont été fermés à la circulation dans la nuit de vendredi à samedi, selon le Centre de Mobilité bruxellois.

Mobiris, le centre de mobilité de la capitale a communiqué via Twitter vers minuit la fermeture de ces tunnels en question suite à des travaux. Dans un nouveau message mis en ligne quelques minutes plus tard, le centre a précisé que les deux tunnels étaient fermés par ordre de police en direction de l'A12. Les travaux dans le tunnel Reyers entrent dans une nouvelle phase et de nouvelles déviations doivent être mises en place, a expliqué la porte-parole Inge Paemen. (Belga)