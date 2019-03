Bruxelles inaugure un terrain d'entraînement pour motards

(Belga) Un nouveau terrain d'entraînement pour candidats motards a été inauguré ce dimanche à Haren, à l'occasion de la 3e Journée du Motard. "Ce site comble un vide mis en lumière par les associations de motards et la fédération des écoles de conduite", ont expliqué la secrétaire d'Etat bruxelloise à la sécurité routière, Bianca Debaets et Karin Genoe, administratrice déléguée de l'Institut VIAS.

Ce nouveau terrain d'exercice fait 3.500 mètres carrés et se situe sur le site de la Maison de la sécurité routière à Haren. "Jusqu'ici les candidats motards pouvaient s'entraîner sur le parking d'Euroveiling à Neder-Over-Heembeek. Mais ce terrain n'est plus accessible désormais. Et depuis l'an dernier, le centre d'examen de Schaerbeek n'a plus de terrain d'entraînement non plus", a indiqué Bianca Debaets. "Les problèmes de mobilité grandissant poussent de plus en plus de gens à privilégier les déplacements en moto. Mais rouler à moto, cela s'apprend. Nous sommes satisfaits de pouvoir pallier le manque de terrain d'entraînement adéquat en région bruxelloise en mettant à disposition ce site", a ajouté Karin Genoe. (Belga)