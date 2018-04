Bruxelles lance une campagne pour signaler la présence d'animaux aux pompiers

(Belga) Depuis mardi, les propriétaires d'animaux domestiques de la capitale peuvent apposer un autocollant marqué d'un "Sauvez aussi nos animaux", sur leur porte (de préférence) ou sur une vitre, pour signaler aux pompiers la présence d'animaux domestiques en cas d'intervention.

Ces autocollants gratuits sont disponibles au siège de Bruxelles Environnement et dans des magasins spécialisés pour animaux de la Région bruxelloise. Tirés à 15.000 exemplaires dans les deux principales langues nationales, ils seront bientôt proposés dans toutes les communes bruxelloises, ont annoncé mardi les secrétaires d'Etat régionales en charge du Bien-Etre animal Bianca Debaets (CD&V) et responsable du SIAMU, Cécile Jodogne (DéFI). Qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un oiseau, d'un rongeur ou encore de reptiles, il suffit au propriétaire de cocher la case correspondante sur le sticker. À l'heure actuelle, on recense quelque 160.000 chats et 80.000 chiens en Région bruxelloise. Sans compter les autres types d'animaux domestiques tels que les rongeurs ou les Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC). Selon Cécile Jodogne, 120 pompiers bruxellois ont suivi une formation spécifique destinée à leur permettre de faire face à des situations dangereuses en la présence d'animaux. Celle-ci les prépare à la capture, à la manipulation et au transport de plusieurs types d'animaux dangereux. (Belga)