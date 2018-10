Bruxelles: quelles communes ont été les plus touchées par l'absentéisme ?

Pas moins de 100.789 Bruxellois ne se sont pas rendus dans leur bureau de vote dimanche, indique le service public régional bruxellois des Pouvoirs locaux. Le taux d'absentéisme dans la région capitale s'élève ainsi à 16,47%, en légère baisse par rapport au scrutin communal de 2012 (17,13%).



Au total, 534.539 personnes ont été accomplir leur devoir citoyen sur les 635.328 électeurs inscrits dans les 19 communes. Ce chiffre comprend les résidents européens enregistrés sur les listes électorales. Parmi ceux qui se sont rendus aux urnes, 502.738 personnes ont exprimé un vote valable, tandis que 31.771 autres ont émis un vote blanc ou nul. Au total, 5,94% des votes n'étaient pas valables, en légère hausse par rapport à 2012 (+0,26%).

Les communes affichant le taux d'absentéisme le plus élevé sont Saint-Josse-ten-Noode (20,96%), Ixelles (17,64%) et Bruxelles-Ville (17,15%). A contrario, les populations des communes d'Auderghem (12,49%), de Woluwe-Saint-Pierre (12,64%) et de Watermael-Boitsfort (12,87%) ont été les plus mobilisées dimanche. Les communes d'Evere (8,67%), de Ganshoren (7,81%) et de Koekelberg (7,66%) enregistrent la part la plus importante de votes non valables, à l'opposé de Woluwe-Saint-Pierre (3,34%), Watermael-Boitsfort (3,91%) et d'Uccle (4,49%).

Le scrutin provincial wallon en chiffres

L'absentéisme aux élections provinciales de dimanche en Wallonie s'est élevé à 11,54%, avec un taux maximum dans la province de Liège (13,32%). L'abstentionnisme (votes blancs et nuls) était quant à lui de 10,45%, avec un pic à 12,28% dans le Hainaut, ont indiqué lundi la ministre wallonne des Pouvoirs Locaux Valérie De Bue et le Service public de Wallonie (SPW).



L'abstention s'est établie à 10,29% en province de Luxembourg, 9,72% dans celle de Namur et 9,69% en province de Liège. L'absentéisme a été de 11,69% dans le Hainaut, 10,40% en province de Namur (10,40%) et 10,23% en Brabant wallon. Sur 223 élus, 96 sont des femmes (43%). L'élu le plus jeune est Michel Neumann, 20 ans, de la liste Ecolo de la province de Liège. Le plus âgé, Gérard Couronné, 74 ans, de la liste MR du Brabant wallon. Le plus grand pourcentage de voix de préférence revient à Bernard Moinet de Bertogne (20,85%), suivi par Anne Laffut de Libin (20,45%) et Richard Fournaux de Dinant (16,73%).