Budget 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles: où l'argent va-t-il être distribué?

Ce vendredi matin, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dévoilera son accord, sur le budget 2020.

Un budget 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont nous avons reçu les grandes lignes, en exclusivité. Voici trois exemples de projets, qui vont recevoir des fonds du nouveau gouvernement PS-MR-Ecolo.

1. L'enseignement supérieur: une provision de 5 millions d'euros, pour aider universités et hautes écoles en 2020.

2. Un peu d'air pour les écoles: les frais que les directeurs ont du avancer pour les déplacements des profs seront remboursés, 8 millions d'euros sont réservés.

3. Le nouvel organisme qui va organiser l'enseignement, en communauté française, reçoit 7 millions d'euros pour se lancer.

Il y aura aussi des investissements pour continuer à renforcer la gratuité des écoles pour les enfants belges francophones ainsi qu'une hausse de place dans les crèches. Cela dit, les dépenses sont limitées, dans ce budget. Parce que le déficit et la dette de la Fédération atteignent des montants records et parce que les recettes sont en berne. A cause de la croissance ralentie du pays et parce le nombre d'enfants scolarisés grandit, et que ça coute.

La nouvelle majorité PS-MR-Ecolo espère pouvoir engager des dépenses un peu plus importantes au printemps, au moment du prochain contrôle budgétaire. En tablant sur une embellie des finances et un report de l'équilibre.



De son côté, le gouvernement bruxellois devrait boucler son budget aujourd'hui, la Wallonie lors de la première semaine de novembre. Mais la plus grande partie du cahier de comptabilité de la Belgique, le budget fédéral, reste dangereusement vide. En l'absence de nouveau gouvernement. Et là, ce sont 8 à 10 milliards manquent dans les caisses.