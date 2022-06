Budget communal - Le conseil communal de Bruxelles prolonge de trois mois les douzièmes provisoires

(Belga) Le conseil communal de la Ville de Bruxelles a décidé lundi soir de prolonger de trois mois, jusqu'au 30 septembre prochain les douzièmes provisoires.

Le budget de la Ville pour 2022, adopté par le conseil communal en avril dernier, est toujours soumis à un screening approfondi de la tutelle, notamment la colonne des recettes projetées. L'opposition MR/N-VA/Les Engagés a voté contre cette nouvelle prolongation, qui permet de libérer des crédits pour assurer la continuité du fonctionnement administratif de la Ville et le paiement des fonctionnaires communaux. Non qu'elle conteste la nécessité de ne pas bloquer le fonctionnement des services, mais en raison de la durée de cette prolongation qui empêche la réalisation de nouveaux investissements au service de la population. Pour le chef du groupe MR, David Weytsman, ce nouveau report résulte d'une "mauvaise gestion" des deniers communaux. Mathias Vanden Borre (N-VA) a déploré plus largement l'absence d'explications sur les motifs d'absence prolongée de budgets dans plusieurs communes bruxelloises, ni sur les solutions pour sortir de cette situation. Les Engagés ont également voté contre cette décision. (Belga)