Budget fédéral - 240 millions d'euros pour promouvoir le vélo dans les déplacements domicile-travail

(Belga) Le gouvernement fédéral a libéré vendredi 240 millions sur trois ans dans le cadre du contrôle budgétaire pour promouvoir le vélo dans les déplacements domicile-travail, a annoncé le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Le but de cette initiative est d'encourager tous les salariés à se rendre au travail à vélo, via par exemple l'augmentation de l'indemnité kilométrique maximale ou l'élargissement du remboursement domicile-lieu de travail. C'est une priorité du plan fédéral pour le Vélo, BE CYCLIST, a précisé M. Gilkinet (Ecolo) dans un communiqué, en rappelant que le gouvernement a fait le choix d'une mobilité "active et respectueuse de l'environnement". "Pour encourager chacun.e à se mettre en selle, j'ai lancé en septembre dernier le premier plan fédéral vélo, BE CYCLIST, qui mobilise l'ensemble du gouvernement. Aujourd'hui, je suis heureux d'en concrétiser un élément central, celui de favoriser la mobilité cycliste quotidienne vers le travail. 240 millions seront libérés durant les trois prochaines années pour soutenir cette mobilité active, bonne pour la santé mais aussi pour le portefeuille. Des calories dépensées pour sa santé en lieu et place de dépenses de carburants contre notre climat", a-t-il ajouté. Une contribution du Conseil national du Travail (CNT) et du Conseil central de l'Economie (CCE) est attendue pour le mois de mai. Georges Gilkinet a enfin assuré qu'avec ses collègues ministres principalement concernés - Pierre-Yves Dermagne (PS), Frank Vandenbroucke (Vooruit), et Vincent Van Peteghem (CD&V) -, ils tiendront compte de l'apport des partenaires sociaux afin d'encourager les salariés à se rendre au travail à vélo. (Belga)