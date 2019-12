Absence de gouvernement: la chambre prévoit de débuter l'année 2020 sans budget

Le gouvernement étant toujours en affaires courantes, le budget ne peut pas être bouclé. L'année 2020 débutera sous le régime des douzièmes provisoires. La commission des Finances de la Chambre a adopté mercredi un projet de loi du gouvernement en affaires courantes, contenant de nouveaux crédits provisoires pour les mois de janvier, février et mars prochains. Seul le Vlaams Belang a voté contre, tandis que la N-VA s'est abstenue. Le texte devra encore passer par l'assemblée plénière la semaine prochaine.

Depuis la chute du gouvernement Michel en décembre de l'année dernière, l'échelon fédéral vit au rythme des douzièmes provisoires, un mécanisme qui reporte en tranches le budget 2018 et évite à l'État un "shutdown". Des amendements au projet de loi, déposés mercredi par le Vlaams Belang et la N-VA, ont tous été rejetés. Durant le débat, plusieurs députés ont émis le souhait de former au plus vite un gouvernement de plein exercice.

À ce titre, le député Sander Loones (N-VA) a répété que son parti était prêt à prendre l'initiative et à assumer des responsabilités dans un exécutif. Cette déclaration intervient alors que l'informateur royal, Paul Magnette, semble poursuivre l'option d'une coalition arc-en-ciel, sans les nationalistes flamands.

Il a d'ailleurs réuni une nouvelle fois les socialistes, libéraux et écologistes du sud et du nord du pays. Ils ont parlé de budget. Selon la presse belge ce matin, 5 scénarios seraient sur la table de l'informateur royal. Le plus strict d'entre eux, serait un retour à l'équilibre en 2024, ce qui voudrait dire un effort de 13 milliards et demi d'euros.