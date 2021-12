Budget fédéral - Le cdH dénonce un budget fédéral "dépassé"

(Belga) La députée cdH Vanessa Matz, dans l'opposition, a qualifié mardi soir à la Chambre le budget 2022 présenté par la coalition Vivaldi de "dépassé". "Et n'est-ce pas tout le gouvernement qui est dépassé ?", s'est-elle interrogée.

Selon les humanistes, le gouvernement semble avoir pris toutes les hypothèses optimistes pour confectionner son budget. "Le message implicite est : rendez-vous dans les prochains ajustements pour mesurer la réalité du déficit 2022", a relevé Mme Matz. "Pensons-nous que le gouvernement ne doit pas intervenir (pour aider les personnes touchées par les inondations et le covid) ? Au contraire, il doit le faire. Ce que nous reprochons, c'est son incapacité à anticiper, à prévoir et à budgéter les dépenses." La députée a pris pour exemple la crise du Covid-19. "On dirait que la crise sanitaire est pratiquement terminée. Seuls 120 millions d'euros sont provisionnés au SPF Santé." (Belga)