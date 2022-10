Budget fédéral - Les discussions étaient toujours en cours vers peu avant 07h00

(Belga) Le gouvernement fédéral était toujours réuni en conclave mardi vers 06h00 en vue de boucler son budget 2023.

Les principaux ministres de l'équipe De Croo sont réunis depuis lundi à 10h00 pour tenter de trouver un accord sur le budget 2023, après y avoir déjà consacré le week-end. Si une série de sujets semblaient recueillir un consensus suffisant, les tensions demeurent entre le PS et les libéraux, indiquait-on à bonne source. Peu avant minuit, les deux camps s'opposaient sur d'une part la péréquation de la pension des fonctionnaires et d'autre part une série de mesures fiscales comme la taxe sur les comptes-titres, la déduction du prêt hypothécaire pour les secondes résidences, les intérêts notionnels ou la taxe bancaire. Entretemps, plusieurs versions des tableaux budgétaires ont été soumises aux partenaires gouvernementaux. Pour l'heure, le retrait de la péréquation a entraîné celui de l'augmentation et la progressivité de la taxe sur les comptes-titres. Le régime des intérêts notionnels s'éteindrait quant à lui complètement. "Ca avance", ajoutait-on, sans donner de vue précise sur l'issue de la réunion. Le Premier ministre est attendu à 14h00 à la Chambre pour le traditionnel discours de politique générale. (Belga)