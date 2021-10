Budget: voici les changements qui sont négociés entre partis et qui pourraient avoir un impact sur votre quotidien

On croyait qu'un accord avait été noué entre les ministres représentant les différents partis présents dans le gouvernement. Mais il semble que quelques détails doivent encore être négociés, le PS ayant apparemment réclamé certaines choses.

Toutefois, voici les changements sur lesquels les partis discutent et qui pourraient avoir un impact sur votre vie quotidienne.

LES CHANGEMENTS POSSIBLES (pas encore confirmés)



Le déficit budgétaire sera réduit l'an prochain à -3,1% du PIB, contre -5,4% actuellement, ce qui signifie un effort combiné de 2,4 milliards d'euros et une amélioration du solde de 10 milliards l'an prochain. Cette amélioration du solde sera réalisée via, notamment:

- Des économies linéaires au niveau de l'Etat fédéral

- Un plan d'action contre la fraude sociale et fiscale

- La taxe sur les comptes titres

- L'augmentation des accises sur le tabac

- Plusieurs mesures luttant contre l'incapacité de travail. Sur ce dernier point, les différents acteurs concernés seront responsabilisés. Sont visés aussi bien les fonds d'assurance maladie, que les employés, les employeurs et les prescripteurs.

- Suppression de l'obligation du certificat médical pour les absences d'une seule journée. Les employés ne pourraient en profiter que trois fois par an.

TRAVAIL

- Des réformes du marché du travail sont annoncées. Il sera ainsi possible de procéder à une interprétation flexible de la semaine de travail (en réduisant le temps de travail de 5 jours sur 4 jours).

- Un plan pour les métiers en pénurie reposant sur 12 actions concrètes pour combler les emplois structurellement vacants, un droit individuel à la formation pour les salariés de 5 jours par an sera introduit et l'indemnité de licenciement pourra être utilisée pour de la formation.

- Les Régions disposeront par ailleurs d'une autonomie renforcée en termes de disponibilité des demandeurs d'emploi.

FACTURE ÉNERGIE

- L'un des plus gros dossiers était la hausse de la facture énergétique. Un accord de principe avait déjà été annoncé lundi soir. Le tarif social de l'énergie sera prolongé durant le premier trimestre 2022 pour les 880.000 personnes les plus vulnérables.

- Une réduction de 80 euros leur sera en outre accordée afin de réduire l'effet des prix élevés.

La facture d'énergie sera par ailleurs simplifiée et une norme énergétique sera instaurée pour contenir les hausses de prix.

ENVIRONNEMENT & JUSTICE

Un paquet d'investissements ambitieux d'un milliard d'euros à l'horizon 2024 est annoncé, avec un accent mis sur le développement durable, le climat et le numérique. Il est également question de modernisations ponctuelles et de numérisation de l'État, par exemple via Just-on-Web, le portail en ligne de la justice analogue à Tax-on-Web avec, entre autres, des dossiers judiciaires numériques, des casiers judiciaires numériques, des PV numériques, etc.