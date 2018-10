Budget wallon 2019 - "Zéro changement de cap significatif à l'égard des enjeux écologiques", regrette Ecolo

(Belga) "Le budget wallon 2019, c'est zéro changement de cap significatif à l'égard des enjeux écologiques pourtant de plus en plus alarmants", que ce soit en matière de climat, de biodiversité, de transports en commun ou encore de transition agricole, a regretté samedi Ecolo alors que le gouvernement régional a présenté, plus tôt dans la journée, un budget 2019 en équilibre.

Il y a aussi, pour les écologistes, "cette forte impression d'une communication électorale du gouvernement wallon, où les annonces positives sont pour tout de suite et en grands traits, tandis que les mauvaises nouvelles et les artifices apparaîtront plus tard et en petits caractères", a réagi sur Twitter le chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie, Stéphane Hazée. Ce dernier a en outre déploré "l'absence de signal à l'égard des 60.000 travailleurs et 4.000 employeurs très inquiets de la réforme des APE. Sans compter que les réductions de subventions dites 'facultatives' risquent de menacer davantage une série de projets." (Belga)