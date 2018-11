C'est aujourd'hui que vous connaîtrez (officiellement) les noms des bourgmestres et échevins de votre commune

Nous sommes le deuxième lundi de novembre. C'est aujourd'hui que les pactes de majorité doivent être déposés en Wallonie. Des pactes scellés peu de temps après les élections communales du 14 octobre ou tout récemment dans certaines villes comme à Liège par exemple. Ce lundi, la composition des collèges communaux sera connue. Avec les noms du bourgmestre et des échevins, tout comme celui du président du CPAS pressenti pour les six années à venir. Des nominations qui vont avoir une influence dans les autres sphères politiques puisque ces élections communales marquaient la fin de la période transitoire pour le décumul des mandats. Exemple, Christine Defraigne, la présidente du Sénat va quitter ses fonctions pour prendre un poste d'échevine à la Ville de Liège. Le MR, Philippe Bracaval ou encore la députée PS Déborah Geradon vont quitter le Parlement wallon pour un mandat local, respectivement à Mouscron et Seraing.

Ils sont 15 au total à voir leur sort se sceller. L'installation des nouveaux conseils communaux est prévue le lundi 3 décembre. Notons qu'à Bruxelles, tout est presque bouclé depuis plusieurs jours. En Flandre, on négocie encore, car les partis ont jusqu'à la fin de l'année pour s'entendre.