C. Fremault veut d'abord un accord sur le système avant de parler de basculement ou non en matière d'allocations familiales à Bruxelles

Le cdH n'est pas opposé au basculement intégral vers un nouveau dispositif en matière d'allocations familiales dans la capitale, a indiqué lundi la cheffe de file du cdH au sein du gouvernement bruxelloise Céline Fremault. "Il faut arrêter de croire que nous sommes opposés au basculement. Ce que je ne veux pas, c'est que cela soit le point de départ de la discussion. Mettons-nous d'abord d'accord sur le principe de base, sur le type de système que nous voulons et ensuite nous verrons si nous basculons ou pas et le coût que cela engendre" a indiqué lundi Mme Fremault, dans les colonnes du quotidien Le Soir.

A Bruxelles, cinq des six partenaires de la majorité (PS; DéFI; Open Vld; sp.a; CD&V) sont d'accord pour un basculement intégral du dispositif actuel vers un nouveau à partir de 2019 ou 2020, fondé sur l'octroi à chaque enfant d'une allocation de base de quelque 140 euros et assortie de suppléments sociaux. Le cdH souhaite l'adoption d'un dispositif plus en phase avec le modèle wallon qui verra co-exister l'actuel système et un nouveau fondé sur l'octroi d'une allocation de base de 150 euros par enfant (165 à partir de 18 ans). A la fin de la semaine dernière, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a répété son soutien au principe d'un basculement généralisé à Bruxelles et précisé qu'il proposerait lors de la prochaine réunion du gouvernement bruxellois un timing pour aboutir dans ce dossier d'ici les prochaines vacances de Pâques. A ce propos, Céline Fremault a dit refuser "l'ultimatum" du ministre-président bruxellois. "Je demande pour cela à Rudi Vervoort de laisser tomber sa casquette de candidat à la présidence de la fédération bruxelloise du PS et de reprendre celle de ministre-président du gouvernement", a-t-elle commenté.