Cafés et bars fermés: les mesures bruxelloises sont bien trop tardives, estime B. Debaets

(Belga) Les mesures drastiques adoptées mercredi par la cellule de crise de la capitale sont trop tardives et constitueront sans doute le coup de grâce pour de nombreux établissements horeca, a estimé la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V), après l'annonce de la fermeture pour un mois de l'ensemble des cafés et bars de la capitale.

"Il fallait faire quelque chose pour enrayer la courbe alarmante des contaminations au covid-19. Mais si le Gouvernement bruxellois était intervenu bien à temps et n'avait pas laissé la situation dérailler, cette mesure drastique aurait pu être évitée. Ce sera sans doute hélas le coup de grâce pour de nombreux établissements horeca", a commenté l'élue de l'opposition qui redoute "un carnage social". Celle-ci a ajouté qu'au cours de l'été, déjà, plusieurs experts avaient tiré la sonnette d'alarme, sans que le gouvernement bruxellois n'intervienne. "Le ministre-président Rudi Vervoort déclarait même à l'époque que 'les chiffres n'étaient pas alarmants et qu'il préférait attendre de voir l'évolution'. Or, tout le monde savait alors que nous nous dirigions lentement mais sûrement vers une situation dramatique", a reproché Mme Debaets, accusant le gouvernement Vervoort d'être "vraiment resté dans le déni durant de nombreuses semaines, voire des mois". (Belga)