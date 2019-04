Camille Laus débute sa saison d'été par un bon chrono

(Belga) Actuellement en stage en Californie pour préparer au mieux la saison d'athlétisme en plein air qui se profile à l'horizon, Camille Laus a remporté samedi son premier 400 mètres de la saison en s'imposant à San Diego dans un temps de 52.65.

La Belge de 25 ans, aux Etats-Unis avec les frères Borlée ainsi qu'Hanne Claes, s'est facilement imposée, repoussant la deuxième à plus de deux secondes. Laus, qui possède un record personnel sur la distance en 51.49 réalisé en juillet 2018, devra courir en 51.80 afin de se qualifier pour les Mondiaux de Doha (28 septembre - 6 octobre). "Ma course s'est bien passée", a déclaré Laus sur son compte Instagram. "Le but d'aujourd'hui était d'avoir de bonnes sensations, d'être très relâchée et d'avoir des repères pour les prochaines courses. Pour une première, c'est de bon augure pour la suite." Plus tard dans la journée américaine, Laus et Hanne Claes s'aligneront également sur 200 mètres, comme Dylan, Rayane et Kevin Borlée. Ce stage californien s'inscrit aussi dans le cadre de la préparation aux World Relays, championnats du monde de relais, prévus les 11 et 12 mai à Yokohama au Japon.