Candidature de Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle: ça ne passe pas au premier tour de vote au Sénat

La candidature de la député Ecolo Zakia Khattabi n'a pas recueilli vendredi la majorité des deux tiers requise au Sénat lors d'un premier tour de vote. Seuls 37 sénateurs l'ont soutenue alors qu'il en fallait 40. La séance a été suspendue dans l'attente d'un deuxième tour.

Le vote sur la candidature de l'ex-co-présidente des Verts francophones avait été reporté une première fois au mois de décembre parce qu'il s'annonçait très serré en raison de l'opposition de la N-VA et du Vlaams Belang et du possible rejet des libéraux. Le MR devait se prononcer en faveur de la candidature, a-t-on appris vendredi en début de matinée. L'Open Vld a quant à lui laissé la liberté de vote à chacun de ses sénateurs.