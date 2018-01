Carambolage meurtrier au Brésil: 7 morts et 39 blessés

(Belga) Un carambolage impliquant un minibus, un autocar et deux camions a fait sept morts et 39 blessés au Brésil, samedi sur une autoroute de Minas Gerais (sud-est), ont indiqué les pompiers.

Une enquête a été ouverte par la police routière fédérale (PRF) pour déterminer les causes de l'accident, qui s'est produit dans la matinée au niveau de la localité de Grao Mogol, à environ 600 km de Belo Horizonte, capitale de Minas Gerais. Les pompiers ont indiqué qu'un des camions, qui transportait des cahiers, a pris feu après la collision. Les blessés, dont 11 dans un état grave, ont été évacués dans plusieurs hôpitaux des environs par ambulance ou par hélicoptère. "Ce qui est arrivé est très triste. Il y avait un minibus et deux camions encastrés. Plusieurs victimes étaient incarcérées", a rapporté l'infirmière Michelly Santos, citée par le site d'informations G1. La route a été bloquée et les médias locaux font état d'embouteillages de 20 km dans les deux sens. (Belga)