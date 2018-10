Caroline Saal: "12% de femmes bourgmestres, ce n’est pas le signe d’une démocratie en bonne santé"

Notre journaliste Marie Thibaut de Maisières a interrogé douze femmes, candidates aux élections du 14 octobre, sur la place de la femme au sein de leur commune. Cette série appelée "La tirette" se poursuit aujourd'hui avec Caroline Saal, conseillère communale écolo et tête de liste Vert Ardent à Liège.



Les femmes font-elles de la politique autrement ?

Oui et non. Je n’ai pas une vision essentialiste des hommes et des femmes : les femmes seraient douces et calmes, les hommes forts et fermes. Mais dans une démocratie en bonne santé, il faut une diversité des représentants et représentantes et actuellement en Wallonie ce n’est pas le cas. Seulement 12% des bourgmestres sont des femmes. Il y a un plafond de verre politique, les femmes n’accèdent pas aux postes à responsabilités. Et ce 14 octobre, ce plafond de verre, il faut le briser.

Quels sont les enjeux des femmes à Liège ?

La nuit, la ville se vide des femmes. Dans l’espace public, elles sont beaucoup moins présentes parce qu’il y a beaucoup de craintes liées aux agressions, au fait de rentrer seules tard chez soi. Nous voulons des arrêts de bus à la demande. Sur une ligne, le bus ne dévie pas, mais il y a la possibilité de demander un arrêt entre deux arrêts. S’il y a une grande distance et si la personne préfère être déposée plus près de chez elle, le bus s’arrête à cet endroit-là.

Est-ce que certains éléments de votre programme ciblent l’égalité homme-femme ?

Les budgets communaux favorisent bien souvent les garçons. Si on regarde le détail des activités sportives ou de loisir pour les adolescents, généralement l’argent va dans le club de foot, dans le skate Park. C’est très bien, mais il faut aussi se poser la question des activités faites par les filles. Nous voulons une égalité budgétaire et notamment favoriser la gym et la danse et la présence des adolescentes dans l’espace public.

Aussi, Vert Ardent veut diminuer la publicité dans l’espace public et interdire les publicités sexistes.