Caroline Taquin porte plainte contre Eric Massin qui l'a insultée publiquement

La bourgmestre MR de Courcelles Caroline Taquin porte plainte contre le député Éric Massin. Ce dernier l'avait insultée lors de son discours du 1er mai.

La bourgmestre de Courcelles Caroline Taquin (MR) a annoncé, jeudi en fin de journée, avoir déposé plainte contre l'ex-président de la fédération socialiste de Charleroi, Eric Massin, à la suite des propos tenus par celui-ci à son égard lors du meeting du 1er mai à Charleroi. "La phrase, minutieusement choisie par son auteur, lors du discours du 1er mai, devant un public nombreux et les médias, est inqualifiable et inexcusable mais pas seulement. Elle constitue une injure, une insulte sexiste, une calomnie et une diffamation, réprimées par le code pénal. La liberté d'expression constitue un droit que je défends, mais elle ne permet pas tout... Ce jour, je vous informe que j'ai déposé plainte", a affirmé Caroline Taquin, dans un bref communiqué de presse.





Elle "n'aura pas la tâche facile face à la plus rosse, là je suis trop gentil... La plus salope"



Lors de son discours prononcé à l'occasion du 1er mai, le mandataire socialiste avait tenu des propos insultants vis-à-vis de Caroline Taquin, traitant celle-ci de "salope". Eric Massin était en train d'énumérer les différentes têtes de listes PS dans les communes de la région en vue des prochaines élections communales d'octobre prochain. Abordant celle de Courcelles, qui sera opposée à Caroline Taquin, le député fédéral avait déclaré qu'elle "n'aura pas la tâche facile face à la plus rosse, là je suis trop gentil... La plus salope". Après un blanc, le président de la fédération PS de Charleroi, qui a entre-temps démissionné de ce mandat, avait ajouté: "Là je suis trop méchant, des bourgmestres du coin".