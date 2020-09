Nouveau gouvernement fédéral: vers quel casting se dirige-t-on?

Il aura donc fallu 16 mois. Près de 500 jours après les élections, nous avons enfin un nouveau gouvernement fédéral. Demain, l'Open VLD Alexander De Croo sera nommé Premier ministre. C'est ce qu'ont décidé les 7 partis de la coalition Vivaldi qui composeront ce nouveau "gouvernement De Croo".

On ne connaît pas encore le casting complet. Selon nos informations, les discussions sont terminées, il y aura des secrétaires d’Etat, en plus des 15 ministres.

Les partis vont annoncer les candidats pour occuper ces postes ministériels. Certains vont le faire ce soir, d'autres ce jeudi matin comme l'Open VLD.

Conner Rousseau, le jeune président du SP.A (le parti socialiste flamand) a déjà annoncé qu'une personne de la société civile serait dans le casting. Un non-politicien deviendrait ministre et "cela ferait l'effet d'une bombe", selon lui.

La certitude est que Alexander De Croo sera le Premier ministre. Il sera entouré de 7 ministres francophones et de 7 ministres néerlandophones.

Qui sont les candidats potentiels?

Les socialistes auront trois portefeuilles. Parmi les noms cités, on retrouve Pierre-Yves Dermagne, Nawal Ben Hamou et Frédéric Daerden (ce sont actuellement des suppositions).

Du côté du MR, Sophie Wilmès a déclaré qu'elle était prête à endosser le rôle de vice-Première ministre. On pourrait retrouver David Clarinval dans la liste des candidats. Du côté d'Ecolo, le nom de Georges Gilkinet est très souvent nommé pour occuper un titre de vice-Premier ministre et occuper une place dans le kern (Conseil des ministres restreint).

Selon nos informations, Ecolo a obtenu un poste de secrétaire d’Etat (à la lutte contre la discrimination), le poste de Vice-Premier Ministre, chargé de la Mobilité et la SNCB. Les Verts auront également le poste de ministre de l'Environnement et du Climat.

Du côté flamand, 4 partis doivent se partager les portefeuilles.

Ce ne sera pas facile car les discussions ont probablement été très longues. On pourrait voir de nouvelles personnalités émerger. Peut-être pas du côté de l'Open VLD où on cite Vincent Van Quickenborne ou Gwendolyn Rutten.

Du côté du SP.A, Mohamed Ridouani, le bourgmestre de Louvain, est cité.

Au CD&V, Sammy Mahdi fait partie des candidats. Les chrétiens démocrates flamands auraient deux ministres et un secrétaire d'Etat à fournir, pour les portefeuilles des Finances et de l'Asile et Migration.

Chez Ecolo, Kristof Calvo voit son nom émerger.