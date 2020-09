Catherine Fonck dénonce la lenteur des négociations politiques: "J'ai honte! J'ai honte!"

Catherine Fonck était l'invitée de la matinale sur Bel RTL. La cheffe de groupe du CDH à la Chambre a dit que son parti resterait constructif et qu'il était disponible si nécessaire pour sortir de l'impasse et former un gouvernement fédéral. En attendant, elle dénonce la lenteur des opérations."Ecoutez, on ne nous a pas contactés. Vous savez même qu'on nous a écartés il y a 15 jours. J'ai envie de dire aux négociateurs: "Mais ça suffit quoi!" Il faut un gouvernement. Quand je vois tout ce qu'il s'est passé encore ce week-end, etc, franchement, j'ai honte!Il faut un gouvernement. On doit y arriver. Il y a des projets majeurs qui sont sur la table."

Et si cela échoue, le cdH, reste-t-il disponible?

"On s'est toujours montrés constructifs pendant tous ces derniers mois, et nous resterons constructifs. Il faut arrêter de penser à son nombril et son parti. Il faut penser aux gens. Il faut un projet ambitieux et des réponses efficaces sur toute une série de thèmes: la santé, et regardez sur le plan socio-économique, les indépendants et les PME."

Le Cdh peut, si on lui demande, remplacer le MR en dernière minute?

"Si nous pouvons apporter nos idées, faire avancer le schmilblick et aider à mettre en place un gouvernement de manière respectueuse et constructive, alors oui."