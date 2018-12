CD&V et Open Vld appellent à voter ce qui a été décidé, N-VA attend des éclaircissements

(Belga) Le CD&V et l'Open Vld ont indiqué mercredi à la Chambre qu'ils voteront les projets de loi, dont le budget, décidés par la Suédoise, et le chef de groupe CD&V Servais Verherstraeten a appelé la N-VA, ex-partenaire de la majorité, à en faire autant. La N-VA attend d'obtenir des éclaircissements du Premier ministre Charles Michel qui, à ses yeux, dirige désormais un nouveau gouvernement devant bénéficier de la confiance.

La N-VA continue à souffler le chaud et le froid. A ce stade, elle n'a pas encore assuré le gouvernement minoritaire de son soutien. "Vous pouvez difficilement attendre de l'épouse trompée pour une aventure d'un soir qu'elle prépare le petit déjeuner. Il n'est pas question à ce stade d'un vrai gouvernement pour ce pays mais d'un canard boiteux", a fustigé le chef de groupe Peter De Roover avant d'annoncer que les nationalistes ne déposeraient pas de questions d'actualité pour la séance de la Chambre de jeudi, vu "le brouillard qui enveloppe le projet et la situation politique". Visant notamment le sp.a, les chrétiens-démocrates et les libéraux ont lancé un appel à la responsabilité du parlement, mettant en garde, ceux qui évoquent les questions de confiance et de méfiance, avec le risque de provoquer l'"immobilisme" du pays dans les prochains mois. "C'est le devoir de tous les parti de ne pas paralyser le pays, notamment sur le budget", a indiqué le chef de groupe MR David Clarinval, rejetant les pressions invitant au vote de confiance ou de méfiance. L'opposition n'est pas dupe, a toutefois répété mercredi le chef de groupe PS Ahmed Laaouej. Si le Premier ministre n'annonce pas la "rupture" avec la Suédoise, il est préférable d'avoir un "gouvernement en affaires courantes", a-t-il dit, plutôt que de continuer avec un "gouvernement de régression sociale". (Belga)