Cela fait trois mois que le gouvernement Wilmès a obtenu la confiance des députés: quels sont les différents scénarios pour la suite?

La confiance à l’exécutif a été votée par une majorité de parlementaires issus de 9 partis. L’objectif était de faire en sorte que le gouvernement Wilmès 2 ait les mains libres pour gérer l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur l'économie.

Alors ces derniers jours, les présidents socialistes ont pris la main et proposé une tripartie minoritaire. Réunissant les familles socialiste, libérale et chrétienne démocrate. Les réactions sont plutôt frileuses pour le moment. Et donc on ne sait vraiment pas, comment l’aventure Wilmès 2 va se poursuivre, dans les prochaines semaines. Il reste de nombreuses inconnues.

Première incertitude: à qui passer la main ? Tant que le gouvernement Wilmès fonctionne, le roi n’est pas censé intervenir dans le processus. C’est en tout cas ce qui est prévu dans la Constitution. Il faut donc que les partis eux-mêmes s’entendent sur une personnalité pour diriger les négociations.

Deuxième inconnue : le gouvernent Wilmès est censé repasser devant les députés pour redemander la confiance d’une majorité mais s’il ne le fait pas, il pourrait rester en place théoriquement jusqu’en 2024. Privé d’une majorité, ce serait alors l’immobilisme en Belgique : plus moyen de faire voter des lois. Si Sophie Wilmès demande bien la confiance, ne l’obtient pas, et si les députés ne proposent pas de successeur, le Roi pourrait décider dans les trois jours de convoquer des élections ou de nommer un chargé de mission pour relancer la formation d’un nouveau gouvernement.

Enfin dernière inconnue : le calendrier. Le gouvernement Wilmès va-t-il attendre le 17 septembre, avant de redemander cette confiance, comme c’était prévu ? La Première ministre peut anticiper cette date, si un successeur avec une majorité se présente ou si l’on veut rendre l’initiative au Roi.