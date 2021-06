Centrafrique: nomination d'un nouveau Premier ministre

(Belga) Un nouveau Premier ministre a été nommé vendredi en Centrafrique dans un décret présidentiel lu à la radio nationale six mois après la réélection contestée du chef de l'Etat Faustin Archange Touadéra.

"Monsieur Henri Marie Dondra est nommé Premier ministre, chef du gouvernement" dans un décret "qui prend effet à compter de sa date de signature", le 11 juin. Haut cadre du parti présidentiel, Henri Marie Dondra était ministre des finances et du budget depuis cinq ans. Il remplace Firmin Ngrebada qui occupait le poste depuis février 2019 et qui avait remis sa démission la veille. Réputé proche du président Touadéra, il est aussi connu pour bien connaître les arcanes de la finance internationale et les programmes d'aide du deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU. Le président Touadéra a été réélu le 27 décembre 2020 mais dans un scrutin pour lequel moins d'un électeur sur trois a eu la possibilité de se rendre aux urnes en pleine offensive rebelle, dans un pays ravagé depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. (Belga)