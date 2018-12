Cérémonie symbolique pour connecter les deux Corées par le rail et la route

(Belga) Une délégation sud-coréenne est passée en Corée du Nord mercredi pour une cérémonie symbolique d'inauguration des travaux de connexion des réseaux ferroviaires et routiers de la péninsule divisée, malgré le blocage des pourparlers sur la dénucléarisation.

Un train spécial comportant neuf voitures, avec à son bord une centaine de Sud-Coréens, dont de haut responsables et cinq personnes nées au Nord, a quitté la gare de Séoul aux premières heures à destination de la ville frontalière de Kaesong, en Corée du Nord. Le train rouge, blanc et bleu, affichait sur ses wagons le slogan: "Ouvrons ensemble une ère de paix et de prospérité, reconnexion du chemin de fer et des routes Sud-Nord". Une petite dizaine de manifestants brandissaient des pancartes pour dénoncer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un accusé d'être un dictateur meurtrier, et condamnant la connexion ferroviaire comme le précurseur de la transformation de la péninsule toute entière en régime communiste. La télévision sud-coréenne a diffusé deux heures plus tard une photographie montrant le train à son arrivée en gare de Panmun, à Kaesong, où aura lieu la cérémonie. Le président sud-coréen Moon Jae-in et Kim Jong Un avaient convenus de tenir cette cérémonie avant la fin de l'année lors du troisième sommet intercoréen qui a eu lieu en septembre. Séoul a pris soin de souligner que cette cérémonie ne marquerait pas le début des travaux de reconnexion et de modernisation des réseaux proprement dits. Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre, le conflit s'étant achevé en 1953 sur un armistice et non un traité de paix. Avant sa division en 1948, deux lignes ferroviaires longeaient la péninsule côté occidental et oriental. (Belga)