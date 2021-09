Certains théâtres refusent d'appliquer le pass sanitaire à Bruxelles: Rudi Vervoort n'est pas contre, à certaines conditions

Le ministre président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort (PS), était l'invité du 7h50 ce matin sur BEL RTL. Il est revenu sur les conditions entourant le pass sanitaire à Bruxelles (le Covid Safe Ticket), et certaines exceptions auxquelles il n'est pas opposé. Il répond aux questions de Fabrice Grosfilley.

Certains théâtres ont déjà annoncé qu'ils ne voulaient pas contrôler les Covid Safe Ticket. Ils ont le droit de ne pas l'appliquer et de rester sous l'ancien protocole ou pas ?

Ça veut dire qu'ils devront utiliser les jauges limitées, le masque, la distanciation. Le pass autorise à ne pas devoir respecter les règles qui prévalent sans ce pass. A Bruxelles, on maintient les règles antérieures, et on introduit le pass pour ne plus devoir appliquer ces règles.

Est-ce qu'ils peuvent rester sous l'ancien protocole, alors ?

Je n'y suis pas opposé, mais il faut aller au bout du raisonnement. Le pass sanitaire permet d'augmenter les jauges et être plus en sécurité. Cette sécurité n'est pas absolue, mais au moins on sait que quand on va au spectacle, au cinéma, etc. on est à l'aise.