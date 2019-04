Cette candidate aux élections est à bout: les insultes racistes PLEUVENT sur ses réseaux sociaux

Karima Safia est candidate aux élections fédérales. Cette habitante de Saint-Georges est présente sur la liste du MR. Depuis qu'elle y est apparue, elle est victime d'insultes racistes d'une rare violence.

"Safia Karima, le prénom quoi n’a aucun lien avec la Belgique. La tête non plus…", "Mécréante", "Vous croyez que la Belgique vous appartient ?", "Vous représentez toute la décadence occidentale". Des messages comme ça, Karima Safia en reçoit des centaines. Des insultes racistes crapuleuses qui sont postées sans aucun scrupule sur ses différents réseaux sociaux. Étonnée, blessée, dégotée. Voilà ce qu’elle a ressenti tout ce weekend en signalant les centaines de messages haineux. "Sincèrement, je m'attendais à quelques attaques venant de pseudo-musulmans. Mais très peu", nous explique la jeune femme. "Et finalement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ce n'est pas possible". Car le racisme dont elle est victime semble venir principalement d’une partie de la communauté musulmane qui n’accepte pas ses choix politiques. "Quand on voit des commentaires comme ça, ça fait vraiment peur. Pour eux, c'est la loi de la charia, la loi islamique et je me demande ce qu'ils foutent ici en Europe. Et il ne faut pas oublier que j'ai une famille aussi ! J'ai des enfants qui lisent ces commentaires", peste la candidate.

Karima, a l’habitude des combats. Auteure d’un livre sur la violence contre les femmes musulmanes, voilà dix ans qu’elle parcourt le monde avec son ASBL Insoumise et dévoilée. Souvent menacée, jamais intimidée, elle a décidé de relever une à une les menaces et de déposer plainte à la police.