Challenger de Lyon - Sander Gille et Joran Vliegen éliminés au 1er tour

(Belga) Sander Gille et Joran Vliegen ont été éliminés au 1er tour du tournoi de tennis de Lyon, un Challenger sur terre battue doté de 92.040 euros, mercredi en France. La paire belge, tête de série N.1, s'est inclinée 7-6 (7/5), 2-6 et 10/7 face aux Espagnols Enrique Lopez Perez et David Marrero. La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes.

Enrique Lopez Perez et David Marrero affronteront en quarts de finale les Suédois Andreas Siljestrom et Elias Ymer. Ce dernier a éliminé Steve Darcis en simple. Sander Gille et Joran Vliegen avaient remporté le tournoi de Lyon en 2017. (Belga)