Championnat du monde de sidecars - Etienne Bax refait surface au Grand Prix de Belgique à Lommel

(Belga) Il était le grand favori du week-end. Cependant, Marvin Vanluchène n'a pas gagné le Grand Prix de Belgique à Lommel. Après avoir remporté cinq victoires consécutives, il a même réalisé son plus mauvais résultat (5e) depuis le début du championnat du monde side-cars.

Cependant, le Belge et son équipier néerlandais Ben Van den Bogaart auront finalement fait la bonne affaire au terme de ce Grand Prix, même si une chute (sans grande conséquence du reste) survenue lors des essais, samedi, a sonné l'alerte auprès du tandem belgo-néerlandais. En effet, hormis leurs adversaires directs, seuls Etienne Bax/Kaspars Stupelis, les vainqueurs de cette journée, leur ont repris une poignée de points au classement du championnat (16 au total des deux manches). La différence entre le Belge et le Néerlandais reste néanmoins importante (90 points) alors qu'il ne reste que 4 Grands Prix à disputer. Par contre, l'écart entre Marvin Van Luchene et son rival direct Koen Hermans, manifestement en difficulté à Lommel, s'est creusé de manière spectaculaire, passant à 66 unités en un seul GP. C'est dire que le vaincu de la journée limbourgeoise apparaît finalement comme le vainqueur au niveau du championnat du monde dont il reste plus que jamais le favori. . Résultats Manche 1: 1. Etienne Bax/Kaspars Stupelis (P-B/Let); 2. Kert Varik/Lauris Daiders (Est/Let): 3. Stuart Brown/Joe Millard (G-B/G-B); 4. Julian Veldman/ Davy Sanders/Andres Haller (Bel/All); 5. Marvin Vanluchène/Ben Van den Bogaart (Bel/P-B); 6. Gert Van Werven/Jens Mans (P-B/Bel); 7. Arne Dierckens/Luc Rosting (Bel/Fra); 8. Davy Sanders/Andres Haller (Bel/All); 9. Tiku Kunnas/Lari Kunnas (Fin/Fin); 10. Mik Keuben/Lars Bijenhog (P-B/P-B); 11. Chris. Cuche/Humpfrey (Sui/G-B); 12. Dylan Boussy/Dagwin (Bel/Bel); ... Manche 2: 1. Daniel Willemsen/Robbie Bax (P-B/P-B); 2. Etienne Bax/Kaspars Stupelis (P-B/Let); 3. Kert Varik/Lauris Daiders (Est/Let); 4. Arne Dierckens/Luc Rosting (Bel/Fra); 5. Gert Van Werven/Jens Mans (P-B/Bel); 6. Marvin Vanluchène/Ben Van den Bogaart (Bel/P-B); 7. Davy Sanders/Andres Haller (Bel/All); 8. Valentin Giraud/Kenny Van Gaalen (Fra/P-B); 9. Julian Veldman/Glenn Janssens (P-B/P-B); 10. Mike Keuben/Lars Bijenhog (P-B/P-B); 11 Brett Wilkinsson/Daniel Chamberlain (G-B/G-B); 12. Tiku Kunnas/Lari Kunnas (Fin/Fin); 13. Tomas Cermak/Ondres Cermak (Tch/Tch); 14. Dylan Boussy/Dagwin (Bel/Bel); 15. Stuart Brown/Joe Millard (G-B/G-B); .... Classement général: 1. Etienne Bax/Kaspars Stupelis (P-B/Let), 47 pts; 2. Kert Varik/Lauris Daiders (Est/Let), 42; 3. Arne Dierckens/Luc Rosting (Bel/Fra), 32; 4. Gert Van Werven/Jens Mans (P-B/Bel), 31; 5. Marvin Vanluchène/Ben Van den Bogaart (Bel/P-B), 31; 6. Julian Veldman/Glenn Janssens (P-B/P-B), 30; 7. Davy Sanders/Andres Haller (Bel/All), 27; 8. Daniel Willemsen/Robbie Bax (P-B/P-B), 26; 9. Stuart Brown/Joe Millard (G-B/G-B), 26; 10. Mike Keuben/ Lars Bijenhog (P-B/P-B), 22; 11. Tiku Kunnas/Lari Kunnas (Fin/Fin), 21; 12. Dylan Boussy/Dagwin (Bel/Bel), 16; ... Championnat (8/12): 1. Vanluchène-Van den Bogaart (Bel/P-B), 351 pts; 2. Hermans-Musset (P-B/Fra), 285; 3. Etienne Bax/Stupelis (Bel/Let), 261; 4. Varik/ Daiders (Est/Let), 212; 5. Stuart Brown/Joe Millard (G-B/G-B), 209; 6. Daniel Willemsen/Tobbie Bax (P-B/P-B), 204; 7. Giraud/Badaire (Fra/Fra), 181; 8. Dierckens/Rostings (Bel/Fra), 173; 9. Tiku Kunnas/Lari Kunnas (Fin/Fin), 168; 10. Davy Sanders/Andres Haller (Bel/All), 162; 11. Veldman/Janssens (P-B/P-B), 151; 12. Tomas Cermak/Ondres Cermak (Tch/Tch), 150; 13. Gert Van Werven/Jens Mans (P-B/Bel), 148; 14. Brett Wilkinsson/Daniel Chamberlain (G-B/G-B), 145; 15. Santermans/Beleckas (Bel/Let), 106; ... (Belga)