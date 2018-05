Championnats d'Europe d'athlétisme - Philip Milanov lance son disque à 64m09 et se qualifie pour Berlin

(Belga) Philip Milanov s'est qualifié pour les Championnats d'Europe d'athlétisme mardi à Herentals en lançant son disque à 64m09. La limite fixée pour décrocher un ticket pour Berlin (7-12 août) était fixée à 63m50.

Le Brugeois a tout de suite bien commencé son concours en réalisant une marque de 63m32. Il a finalement atteint son objectif au quatrième de ses six essais. Milanov est le détenteur du record de Belgique (67m26) qu'il a signé en 2016. Lors des derniers championnats d'Europe, à Amsterdam en 2016, il avait décroché la médaille d'argent. Grâce à la qualification de Milanov, le contingent belge à l'Euro passe à 10 unités. Peter Callahan (1.500m), Robin Hendrix et Isaac Kimeli (tous les deux sur 5.000m), Soufiane Bouchikhi (10.000m), Bashir Abdi (10.000m et marathon), Koen Naert (marathon), Noor Vidts, Hanne Maudens et Nafi Thiam (toutes en heptathlon) ont obtenu leur ticket précédemment. (Belga)